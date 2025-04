"Il Bayern mi ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi". Sono le prime parole che Benjamin Pavard pubblica in una storia su Instagram a qualche giorno di distanza dal gol dell'ex che ha giustiziato il 'suo' Bayern Monaco, uscito dalla Champions League ai quarti di finale sotto i colpi dell'Inter che ora se la vedrà contro il Barcellona.

"Questo club è stato la mia casa per molti anni - scrive ancora il francese -. Non dimenticherò mai che onore è stato essere l'ultimo giocatore a indossare il numero 5 e continuare l'eredità di una leggenda. La mia esultanza era solo la gioia di un bambino che giocava in un quarto di finale di Champions League. Non si è mai trattato di mancare di rispetto ai tifosi del Bayern. Tanto amore".

