Dopo la partita contro la Salernitana, Benjamin Pavard è intervenuto anche ai microfoni di Rai Sport parlando in primo luogo di Lautaro Martinez, trascinatore assoluto dei nerazzurri coi suoi quattro gol: "E' un attaccante di classe mondiale, lo dimostra ogni anno e lo dimostrerà ancora. E' un leader e il nostro capitano. Spero possa prolungare la sua avventura qui all'Inter, sono molto contento di essere compagno di un tale giocatore, è importantissimo per la squadra".

Qual è il tuo sogno qui all'Inter?

"Sono qui per vincere titoli, voglio la seconda stella sulla maglia. Giocherò ogni competizione per vincere, è il mio modo d'essere. Sono qui per vincere".

