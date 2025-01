Benjamin Pavard, che torna titolare stasera dopo diverse partite, arriva in postazione DAZN sul prato di San Siro per presentare la partita di questa sera contro l’Empoli: “Sono felice di essere tornato titolare, ho guardato troppo a lungo i compagni giocare e non era bello. Adesso è il mio turno di scendere in campo”.

Quanto ti stimola avere un Napoli così forte davanti?

“Me l’aspettavo questa domanda. Il Napoli ha fatto un’ottima partita ma noi abbiamo due gare da recuperare per tornare alla pari con loro. Stasera è un match molto importante, dobbiamo vincere avendo sei punti di distanza”.

