Nel corso dell'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web a margine del 'Pepito Day' di Firenze, Federico Pastorello ha parlato anche di Ionut Radu, che sta vivendo una sorta di nuova vita a Venezia dove è spesso risultato decisivo con le sue parate: "Ha passato veramente dei mesi molto complicati e mi ha fatto una promessa, che avrebbe fatto veramente di tutto per fare quello che doveva fare. Sono contentissimo che stia dimostrando il suo valore, adesso deve continuare ma non ho dubbi che lo farà”.

Il mercato estivo è davvero troppo lungo?

“Sì, due mesi sono veramente troppi e spesso e volentieri questo è semplicemente un modo per perdere del tempo, per mandare avanti trattative che si potrebbero chiudere. Io dico anche fino al 15 di agosto è lungo, perché basterebbe il mese di luglio. Però già accorciarlo di 15 giorni sarebbe meglio, un po' di mal di testa in meno per noi”.

