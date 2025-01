Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, elogia Lautaro Martinez in un'intervista rilasciata a Sportitalia.it: "È un campione. Non c’è niente da fare e mi aspettavo che tornasse presto ai suoi migliori livelli. Non si poteva pensare che si fosse dimenticato come si gioca, siamo noi che ci siamo dimenticati di quello che aveva fatto questo atleta, Non aveva mai riposato, si era aggregato in ritardo alla squadra per la Copa America. Il suo esempio ci porta a ribadire un tema: si gioca troppo. Ed il vantaggio del Napoli è che gioca meno”.

Su eventuali acquisti nel finale di questa sessione invernale di calciomercato, Paolillo aggiunge: "È chiaro che bisogna far quadrare i bilanci, non c’è niente da fare. Quindi certe operazioni magari vanno fatte, però parliamoci chiaramente: in tutti questi anni l’Inter ha sempre dovuto vendere giocatori anche importanti, per questo sottolineerei il grande merito, oltre alla grande intelligenza di Beppe Marotta, che è stato in grado di costruire grandi squadre partendo dal dover vendere. Una cosa non da poco”.