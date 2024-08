Spettacolo e voti super positivi per l'Inter nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo il 4-0 rifilato all'Atalanta. La rosea premia con un 8 i migliori, ovvero Inzaghi e Thuram, seguiti dai 7,5 di Barella e Dimarco. Voto 7 per Pavard e Mkhitaryan, mentre Sommer, Acerbi, Bastoni, Calhanoglu e Asllani strappano il 6,5. Sufficienza per Darmian, Lautaro e Carlos Augusto, con Arnautovic unico insufficiente: l'eccessivo altruismo viene 'punito' con un 5,5.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!