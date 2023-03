Si salvano solo cinque interisti dalla bocciatura dopo il derby d'Italia perso con la Juve , nelle pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Si tratta di O nana , Mkhitaryan, Calhanoglu, Lukaku e Barella , quest'ultimo premiato dalla rosea come il migliore dei nerazzurri perché 'fino al 71' era l'unico ad aver tirato in porta. Nervoso, ammonito, ma non al punto da perdere la lucidità. Esce furioso per il cambio: non lo meritava".

Poi solo note dolenti, a partire dalla peggiore in senso assoluto, ovvero la prestazione di Lautaro da 4,5: "mezzo voto in più per la fase 'difensiva' ma è in condizione psicofisica pessima. E le combinazioni con Lukaku sono un lontano ricordo". Stesso voto per Simone Inzaghi: "Nove sconfitte in campionato sono una condanna. Inter senza mordente, in totale confusione nel finale. E il cambio di Barella merita un punto interrogativo". Male anche Dumfries, 4,5, mezzo voto in più per Darmian, Brozovic e D'Ambrosio. Si fermano a 5,5 De Vrij, Acerbi, Dimarco e Dzeko.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!