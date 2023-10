Ovviamente è Lautaro Martinez l'uomo del match con 4 gol che stendono la Salernitana: 9 il voto della Gazzetta per lui. Da contraltare la prestazione di Calhanoglu, bocciato con 5. La rosea premia Mkhitaryan (7) entrato nella ripresa assieme all'argentino; bene pure Pavard, Dumfries e Thuram: 6,5 per tutti e tre. Si fermano alla sufficienza Sommer, Acerbi, De Vrij, Klaassen, Carlos Augusto e Asllani. Difficile da capire l'insufficienza per Sanchez (5,5): "Gioca sulle punte ma non fa male a nessuno". 7 a Inzaghi che stavolta anticipa i cambi.