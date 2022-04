Nonostante una prestazione dominante per un match a senso unico, l'Inter esce battuta dal Dall'Ara e manda in fumo i propositi di sorpasso al Milan. Chiaramente, l'1-2 condiziona pesantemente i giudizi e anche le pagelle della Gazzetta dello Sport fotografano un match che sembra tener conto solo del risultato finale.

Radu dietro la lavagna con un punitivo 3 a causa di una papera che può costare lo scudetto. Al 5 si fermano Inzaghi ("Inizio giudizioso, fine tragica"), Barella, Sanchez, Lautaro e Dzeko, che in realtà non meriterebbero un voto così basso. Mezzo in più per Brozovic, Dumfries, Correa e Calhanoglu, anche loro finiti nel calderone dei bocciati più per colpe astratte che non reali. Sufficienti Dimarco, De Vrij e D'Ambrosio; i migliori sono Perisic ("Prolungato stato di onnipotenza") e Skriniar ("Rischia pure di segnare") con 6,5.

