Tremendamente dura con l'Inter, la Gazzetta dello Sport affonda il dito nella piaga anche nelle pagelle. Alla prestazione globale dei nerazzurri, la rosea dà un pesante 5, probabilmente eccessivo e che non sembra tener conto del livello dell'avversario. E il 5 viene assegnato anche a Sanchez (il peggiore), Frattesi, Calhanoglu e Arnautovic. Poco meglio (5,5) per lo stesso Inzaghi ("Le rotazioni non pagano, occasione persa"), Cuadrado e Dimarco.

Sufficienti Sommer, Darmian, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bastoni e Barella. Thuram il migliore con 6,5 ("Il più pericoloso"), con lo stesso voto di Acerbi e Lautaro. Asllani senza voto.