Voti alti per gli azzurri ieri vittoriosi a Budapest contro Israele. Migliore in campo ancora Frattesi, autore di una grande prova come evidenzia anche la Gazzetta dello Sport. Molto bene anche gli altri due nerazzurri. Ecco le pagelle della rosea:

7 Bastoni - Cerca di fare il Calafiori in fase di impostazione e d’inserimento. È meno a suo agio del difensore dell’Arsenal nel palleggio, ma quando si butta in avanti fa male. Una certezza

7,5 Frattesi - Altro gol in azzurro, il numero sette, uno ogni tre partite. È il bomber dell’era Spalletti. Micidiale negli inserimenti, recupera il pallone del 2-0. Da applausi.

7 Dimarco - Ci prova subito con il mancino. A sinistra dà una vitalità e una spinta che sull’out opposto non c’è: suo l’assist per l’1-0. Ottime le combinazioni con Bastoni. Esce stanco.