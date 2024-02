Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport spiccano voti sopra la sufficienza per tutta l'Inter dopo il poker rifilato alla Salernitana. Il migliore è Bastoni che strappa un 7,5, seguito dai 7 di Inzaghi, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro e Thuram, mentre Pavard, Barella, Carlos Augusto, Arnautovic e l'esordiente Buchanan arrivano al 6,5. 6 pieno per De Vrij, ma a spiccare il è senza voto di Sommer: "Lucido con i piedi, con le mani potrebbe mettersi a suonare l'amata chitarra per tutti i 90' senza mai rischiare di prendere uno straccio di rete", si legge.

