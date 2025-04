L'Inter vince a Monaco di Baviera in casa del Bayern nell'andata dei quarti di Champions League e i voti della Gazzetta dello Sport rispecchiano l'impegno profuso dai nerazzurri per avere la meglio dei campioni tedeschi.

Su tutti si innalza Barella (8): "Questa entra di diritto nella top 3 delle migliori prestazioni della sua carriera. Esemplare in ogni giocata, una sicurezza tecnica quasi abbagliante".

Alle sue spalle c'è l'autore del primo gol, Lautaro (7,5): "Esterno notte più che giorno. Esterno Champions, con quel gol davanti ai tifosi del Bayern. Sempre un pericolo, poteva farne altri due. Utilissimo in fase di uscita".

Stessa valutazione per Frattesi (7,5): "Segna alla sua maniera, inserimento centrale e via la maglia, via pure quella della salute. Ci piace credere che sia stata la nonna, appena scomparsa, a scrivere questa serata".

E 7,5 anche per Acerbi e Carlos Augusto (doppio assist). Buon 7 per Sommer, Bastoni, Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre 6,5 per Pavard e 6 per Darmian. Senza voto Zalewski, unico bocciato Bisseck (5): "Ingresso morbido, troppo considerata l’occasione: non è la prima volta che gli capita. In ritardo nell’uscita su Laimer in occasione del cross per l’1-1".

Magistrale Inzaghi (8): "Manuale di avvicinamento perfetto al match: questa notte è figlia della gestione delle scorse partite. Ennesima conferma: è tecnico ad altezza Champions".