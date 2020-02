Senza sorpresa, è Romelu Lukaku il migliore in campo di Udinese-Inter per la Gazzetta dello Sport. Il belga prende un 7,5 con questo giudizio: "Fatica e sbuffa nel primo tempo, perché di palloni utili ne arrivano ben pochi. E allora si mette in proprio, due sinistri e doppietta che mantiene l'Inter a ritmo Juve e lui a ritmo CR7". Bocciato il partner d'attacco dell'ex United, Sebastiano Esposito, il peggiore dei nerazzurri con 5: "Il ragazzo si farà ma non è (ancora) questo il tempo. Gli manca malizia e pure un po' di freddezza, il gol fallito gli resta nelle vene. E Conte non può che sostituirlo".

Rimandato con 5,5 l'uomo più atteso, Christian Eriksen, all'esordio assoluto in Serie A: "Di palloni ne tocca tanti, di certo non gli scottano tra i piedi. Posizione ibrida, avrà tempo per capirla. Incide quasi nulla, mangiato nel ritmo da Fofana e compagnia". Insufficiente anche Vecino, promosso il resto del gruppo: 7 a Sanchez e Barella, 6,5 per De Vrij, Young e Brozovic, 6 a Padelli, Moses, Skriniar e Bastoni.

