Gaetano Oristanio, giocatore di scuola Inter che sta affrontando questa stagione con la maglia del Cagliari, fa parlare di sé per un bellissimo gesto di solidarietà fuori dal campo. Il ragazzo cilentano, infatti, qualche sera fa si è prodigato per aiutare un anziano in difficoltà con la macchina nel centro del capoluogo sardo, offrendosi di dargli una mano per cambiare uno pneumatico. Il tutto è stato documentato dalla pagina Facebook Cagliari Calcio News.

