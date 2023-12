"Se devo parlare della mia stagione finora con il Manchester United, non sono felice perché so che posso fare molto, molto meglio, ho l’ho fatto e so che lo farò meglio di quanto sta accadendo ora" ha ammesso Andre Onana a Sky Sports prima di scendere in campo contro il Liverpool ad Anfield. "Non siamo di fronte ad un buon momento. Spero che le cose cambino il più presto possibile".

"Vuoi dirmi che in 6 mesi il miglior portiere della Champions League la scorsa stagione è diventato il peggiore del mondo? No - ha detto senza mezzi termini -. No. Tutto è temporaneo. So che andrà tutto per il meglio. Se non oggi, sarà domani, se non domani, dopodomani".

