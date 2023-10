L'esperienza di André Onana al Manchester United procede tra le difficoltà, come raccontano anche alcuni dati significativi. Uno è legato all'impostazione, uno dei punti di forza dell'ex portiere dell'Inter: dei 28 giocatori che hanno tentato più di 50 lanci lunghi, infatti, il camerunese ha il peggior tasso di successo sui lanci lunghi (30,5%) in Premier League in questa stagione. Lo evidenzia WhoScored.com.

Of the 28 players to attempt 50+ long balls, Andre Onana has the worst long ball success rate (30.5%) in the Premier League this season pic.twitter.com/kwY0Ekxcxi