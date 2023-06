E' André Onana il giocatore dell'Inter a presentarsi davanti ai microfoni d Sportmediaset per offrire le sue sensazioni nei minuti che precedono la finale di Champions League contro il Manchester City: "E' la gara più importante di tutte, lo sappiamo - le parole del portiere camerunese -. Siamo qua per vincere, loro sono la squadra più forte del mondo, ma io sono tranquillo. Se lavoriamo bene, è sicuro che vinciamo. Cosa prometto? Non posso promettere la vittoria, ma il sacrifico sì. Giochiamo senza paura".