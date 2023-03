Manca ormai pochissimo a Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Ecco le parole di André Onana ai microfoni di SkySport. "Questa la partita più importante dell'anno? Secondo me sì. E abbiamo lavorato duro quest'anno per essere oggi qui. Io sono pronto, tutta la squadra è pronta - dice il portiere nerazzurro -. Paura? André non ha mai paura. Non credo che questo stadio sarà più caldo di San Siro. Dovremo avere grande responsabilità, ma la nostra squadra ha giocatori che ci sono già passati come me. C'è bisogno di carattere, sono tranquillo: se facciamo le cose per bene, passiamo noi".