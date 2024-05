Dopo le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi sulla mail ricevuta da Oaktree, nuovo propriario dell'Inter, anche Marco Bellinazzo torna sull'argomento. Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', il giornalista de Il Sole 24 Ore si lascia andare a questo commento: "C'è volontà dei governi, anche di altri Paesi come l'Inghilterra, di non lasciare più il calcio a se stesso. Il fatto che Abodi commenti la lettera di un fondo dell'acquisto di un club è un fatto interessante in tal senso".

"Ho ricevuto una mail dal fondo Oaktree che presentava le sue credenziali e si metteva a disposizione per illustrare un progetto di lungo periodo - aveva dichiarato nelle scorse ora Abodi, durante il 'Festival dell’Economia a Trento' -. Nella continuità che può sembrare discontinuità rispetto alla proprietà Zhang, ha cercato di dare serenità. E di dire alle istituzioni: siamo noi, questo è il nostro nome. Se avete piacere, noi ci siamo. Mi sembra un segnale di novità confortante perché dimostra che ci può essere una modalità per mantenere la dimensione finanziaria planetaria, trasferirla nel rispetto della trasparenza. Vediamo quanto questa nuova proprietà avrà voglia di continuare a investire. Sono convinto che questo sia buon inizio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!