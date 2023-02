Chi dovrà tenere maggiormente d'occhio Simone Inzaghi?

"Il Porto ha avuto qualche infortunio e non so chi sarà pronto a giocare ma senza dubbio secondo me Taremi, Pepê e Otavio sono giocatori da tenere d'occhio. Diogo Costa è un gran portiere. Galeno molto veloce. E Poi hanno Pepe in difesa che è come il vino di Oporto, più invecchia e meglio è".