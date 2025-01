Non è passata inosservata l'assenza di Tomas Perez dalla prima gara di Primera argentina del Newell's Old Boys contro l'Independiente Rivadavia. La mancata convocazione del centrocampista classe 2006, che l'Inter sta trattando da diversi giorni, però, non è interpretarsi come un indizio di mercato, almeno a sentire Mariano Soso, tecnico della Lepra: "Fa parte della squadra, non ha potuto essere qui per via di un infortunio", le sue parole in conferenza stampa, a margine della sfida giocata allo Stadio Marcelo Bielsa.

Per la cronaca, il giocatore si è era fatto male alla caviglia al termine della gara con il Boca Juniors dello scorso 9 dicembre. Lo riporta La Capital.

