È Amadou Sarr l'assente di lusso nella sfida del campionato Primavera tra Lecce e Inter, in corso in questi minuti. Il motivo è facilmente intuibile: causa la probabile indisponibilità di Lautaro Martinez per l'appuntamento di domani contro i salentini, Simone Inzaghi ha deciso di aggregare il promettente classe 2004 alla prima squadra.

Il tecnico nerazzurro decide di completare così il reparto offensivo composto da Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, pronto al rientro dopo l'assenza nelle ultime uscite.

