Inter-Cagliari non è una partita qualunque per Nicolò Barella. Nicola Riva, figlio della leggenda rossoblù Gigi, ha parlato del centrocampista nerazzurro in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. "Quando parlò di Nicolò a me si stringe il cuore. Il suo percorso dalla scuola calcio Gigi Riva fino al ruolo di giovane leader nel Cagliari e ora a quello di centrocampista di livello assoluto e internazionale è la sintesi della forza dei valori di questo sport - le sue parole -. Rappresenta con orgoglio la Sardegna ovunque nel mondo e domenica andrò a San Siro proprio per seguirlo da vicino e per sostenere il Cagliari".

"Papà era molto orgoglioso di lui, era fiero del suo percorso nella scuola calcio e i due erano molto legati. Anche da poco è tornato a trovare papà in cimitero e devo dire che è rimasto molto legato alle sue origini. Per me è il miglior centrocampista italiano e uno dei migliori in Europa”, ha aggiunto Nicola Riva.