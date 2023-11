La botta incassata da Marko Arnautovic nel finale di gara tra Estonia e Austria aveva creato apprensione anche in casa Inter, ma l'attaccante sarà regolarmente a disposizione di Ralf Rangnick anche per l'impegno di domani contro la Germania.

A farlo capire tra le righe è lo stesso ct austriaco, intervenuto oggi in conferenza stampa confermando di avere tutta la rosa operativa: "Abbiamo tutti a bordo. Tutti i giocatori in rosa sono pronti per entrare in azione. Giocheremo con i migliori undici e cercheremo di portare in campo il nostro miglior gioco possibile", le sue parole.

