Dopo la bruciante sconfitta di ieri nella Finalissima 2022, persa per 0-3 contro l’Argentina, la Nazionale italiana ha fatto rientro a Coverciano, dove tornerà ad allenarsi già questo pomeriggio in vista degli impegni in Nations League, con il match con la Germania già alle porte.

Oltre a Giorgio Chiellini, che nella triste notte di ieri a Wembley ha salutato la Nazionale, hanno lasciato il ritiro anche Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti. Di seguito l’elenco dei convocati del ct Mancini in vista del match contro i tedeschi, lista nella quale compaiono tre interisti: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Federico Dimarco.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);