Petar Sucic torna tra i convocati della Croazia. Assente negli ultimi mesi a causa del lungo infortunio, il centrocampista classe 2003 (che dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore dell'Inter) è stato inserito nella lista del ct Dalic per il doppio impegno di Nations League contro la Francia. Presenti anche gli ex nerazzurri Mateo Kovacic e Ivan Perisic.

Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the upcoming #NationsLeague quarterfinals against France! 🇭🇷🇫🇷 #UNL #Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/EHJY9GXpLa