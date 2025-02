Antonio Conte ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio casalingo del Napoli contro l'Udinese, un risultato che rallenta la corsa degli azzurri. Il tecnico ha espresso rammarico per non aver sfruttato le occasioni create: "Le difficoltà sono state quelle di non riuscire a concretizzare e di aver fatto rientrare subito in partita l'Udinese. Per il resto, ci sta cercare di dare nuova energia intorno al 70' minuto con i cambi. Ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e le utilizzo, non devo aspettare sempre la fine per farle. È un peccato, perché secondo me meritavamo di più".

L'allenatore ha poi sottolineato come la sua squadra abbia comunque mantenuto il controllo del gioco:

"Nel primo tempo abbiamo creato tanto, avevamo il pallino del gioco e abbiamo tirato spesso in porta. Ma se non concretizzi, rischi. L'Udinese è una squadra con ottimi giocatori, molto fisici, e con alcuni di loro sentiremo parlare a lungo. Era inevitabile che, pressando così alto, potessimo soffrire sulle palle lunghe, soprattutto con un giocatore bravo in queste situazioni come Lucca".

Conte ha respinto le pressioni sulla lotta Scudetto, focalizzandosi invece sugli obiettivi stagionali del Napoli:

"Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Non è un'occasione persa per allungare sull’Inter, ma per fare punti fondamentali in ottica europea. Pareggiare con l'Udinese ci sta, stiamo facendo qualcosa di straordinario e non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi danno tutto, anche oggi erano stremati a fine gara. È incredibile quello che stanno facendo, fidatevi".