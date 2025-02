"C'è un po’ di amarezza per il pareggio subito nel finale, ma siamo consapevoli che dobbiamo continuare a migliorarci per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Quando si subisce gol qualcosa si è sbagliato, noi stiamo cercando di migliorare e di porre l'attenzione su tutti i dettagli ma poi dipende dalle partite e in alcuni i casi dalla sfortuna", ha detto il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno a Sportmediaset dopo il 2-2 di ieri ottenuto ieri sera contro la Lazio, intervista durante la quale ha poi risposto sul derby d'Italia tra Juventus e Inter, in programma per questa sera.

C'è un po' troppa aspettativa su di voi?

"Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro, al continuo miglioramento, e non guardarci intorno pensando a noi. Stiamo facendo grandi cose, come dice il mister, ma vogliamo anche migliorarci per crescere sempre".

Domani bisognerà tifare Juventus?

"Eh si, sicuramente. Vedremo tutti quanti la partita, però ripeto, noi dobbiamo pensare al nostro percorso e al nostro miglioramento quotidiano".