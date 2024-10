Non adeguata la gestione di Michael Oliver, l'arbitro inglese chiamato a dirigere Young Boys-Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo quattro gialli corretti già nel primo tempo, il fischietto britannico decide di graziare Monteiro, che reagisce con una manata in testa a Dumfries a una trattenuta del neerlandese: era da rosso per condotta violenta.

E manca pure un altro rosso agli svizzeri. Hadjam, già ammonito nel primo tempo, trattiene Dumfries in area: l'intervento non è genuino, doveva esserci il secondo giallo per il terzino di casa.