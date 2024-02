La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di Guida in Roma-Inter anche concordando con la convalida del gol dell'1-0 nerazzurri di Acerbi. C'era stata la chiamata all'OFR da Mazzoleni e Pairetto al VAR per valutare la posizione di Thuram: il francese era in offside, ma non ha influito su Rui Patricio, con la palla che si infila dalla parte opposta della rete.

Al terzo minuti di recupero del primo tempo, c'è la spinta di Paredes su Acerbi che poi va a cozzare su Lautaro, ma il gioco è fermo. Giusto il giallo a Mancini per entrata su Mkhitaryan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!