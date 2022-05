Gara complicata per l'arbitro Valeri , che sbanda in più di un'occasione ma non deraglia mai e alla fine la conduce in porto anche grazie al VAR Di Paolo nonostante l'esagitazione di Allegri e qualche polemica di troppo.

Dopo un primo tempo tutto sommato sereno, nella ripresa inizia lo show. La Gazzetta dello Sport racconta: "Al 4’ st, Vlahovic va a terra in area interista, ma De Vrij sfiora appena, troppo poco per decretare un rigore. Poi, il minuto del momentaneo ribaltone della Juventus: Morata è tenuto in gioco quando tocca il tiro di Alex Sandro per l’1-1; Vlahovic, poi, è tenuto vivo da Darmian quando si crea il 2-1. Il secondo giallo a Brozovic? Considerato uno sfogo e non una protesta, ma il croato rischia il rosso. Poi, i due rigori assegnati all’Inter. Il primo: ricevuta palla, Lautaro blocca la propria azione e riceve prima una ginocchiata di De Ligt e poi una trattenuta da Bonucci, gesti più decisivi del suo piede sinistro rimasto agganciato. Valeri, vicino, dà subito rigore e il Var (Di Paolo) non dissente. Il 2° penalty: su pallone proveniente da destra, (ancora) De Ligt è in ritardo su De Vrij; Valeri viene richiamato al Var, visione chiara, rigore che ci sta. Al 106’ De Vrij tocca il piede di Vlahovic che cade in differita: Valeri lascia correre".