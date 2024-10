Dopo l'1-1 tra Fenerbahce e Manchester United dello scorso turno di Europa League, l'allenatore della squadra turca, Jose Mourinho, vecchia conoscenza ben nota dalle parti di Milano, ha parlato su un altro ex Inter della gara, ovvero il portiere André Onana. Il camerunese, con le sue parate, due salvifiche, è stato tra i migliori in campo della sfida, di sicuro il migliore degli uomini di Ten Hag. Non ha dubbi a riguardo lo Special One che dopo il pari a Sky Sports UK ha lodato la prestazione del portiere: "Andre Onana ha fatto due fantastiche parate. È stato il giocatore più decisivo nel risultato".

