A margine della vittoria della Roma sul campo della Samp, José Mourinho ha svelato anche il contenuto del breve dialogo che è seguito all'abbraccio con Dejan Stankovic, suo ex pretoriano ai tempi dell'Inter, prima del match del Ferraris: "Non so se posso dire quello che gli ho detto perché è una brutta parola tipo: 'Ti ricordi il gol di merda che hai segnato qui?' - ha detto lo Special One -. Lui qua ha segnato un gol in questo stadio, da centrocampo. Lui mi ha risposto 'Ti voglio bene'. Io gli ho detto 'Anch'io, ci vediamo dopo'".