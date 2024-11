Lunga intervista della Gazzetta dello Sport ad Adriano Galliani alla vigilia della sua personale partita del cuore tra Monza e Milan. Tra ricordi rossoneri e attualità brianzola, il dirigente ha parlato anche del futuro di Daniel Maldini, spesso accostato anche all'Inter.

Come giudica l’avvio di campionato?

"Un po’ difficile, normale quando si cambia allenatore. Serve tempo per assimilare le novità. E in più abbiamo avuto tanti infortuni. Dovremo battagliare, ma credo che la nostra rosa sia migliore di diverse concorrenti dirette. Confido in Nesta e nella squadra. L’allenatore non è mai stato in pericolo, nessuno ha mai pensato di esonerarlo".

La terza salvezza consecutiva in A sarebbe...

"Un capolavoro".

Soddisfatto dell’evoluzione di Daniel Maldini?

"Tecnicamente e fisicamente ha tutto, deve avere solo un po’ più di cattiveria. L’ho voluto fortemente e lui ha voluto fortemente tornare a Monza. Eppure aveva due club del lato sinistro della classifica che lo hanno cercato. Il suo futuro? A Monza, nessuna società ci ha chiesto di lui".

