Carlo Monguzzi, consigliere comunale nel Comune di Milano, ospite di Newzgen, la trasmissione prodotta da Alanews e trasmessa su YouTube e Twitch, ha espresso la sua opinione sulla querelle relativa allo stadio di San Siro. "Il sindaco ha chiesto ai suoi amici di WeBuild di presentare un progetto, che ha poi definito straordinario. Tuttavia, attraverso un’interrogazione del consigliere di Forza Italia, De Chirico, al direttore generale, è emerso che questo progetto in realtà non esiste, è solo un pour parler".

Monguzzi ha aggiunto: "Siamo nell’indeterminatezza più totale. Sala su San Siro ha fatto 172 giravolte, le ho contate. Non sappiamo cosa fare. L'unica cosa di cui sono sicuro è che San Siro verrà ristrutturato per una questione di costi, ma per il resto - conclude sarcasticamente - siamo appesi a come si svegliano la mattina Inter, Milan e Sala".