Il Mondiale per Club FIFA si farà conoscere in tutto il mondo per tutta la prima metà del 2025. La marcia di avvicinamento alla competizione che avrà luogo negli Stati Uniti a giugno sarà infatti scandita da un roadshow mondiale per l'esibizione dell'avveniristico trofeo che sarà assegnato alla squadra vincitrice della competizione. Sports Illustrated rivela che il tour inizierà il 16 gennaio 2025 a New York, in uno dei negozi della nota catena di gioiellerie Tiffany's.

Il trofeo verrà poi portato a tutte le 32 squadre partecipanti al torneo, compresa quindi l'Inter, con date da annunciare, in modo che i fan di tutto il mondo possano ammirarlo prima che inizi l'azione della Coppa del Mondo per club FIFA 2025.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!