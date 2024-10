E' ricominciata la corsa alla partecipazione al Mondiale per club, ovviamente per quel che riguarda l'edizione 2029. Come riportato da Calcio & Finanza, il criterio di assegnazione è di tre punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 3 per il passaggio del turno.

Attualmente, quindi, la situazione vede questa classifica per quel che riguarda l'Europa, ricordando che le vincitrici delle edizioni di Champions League fino all'anno precedente passano di diritto e che l'Italia porta due squadre.

Borussia Dortmund (GER) – 6 punti

Brest (FRA) – 6 punti

Bayer Leverkusen (GER) – 6 punti

Manchester City (ENG) – 4 punti

Inter (ITA) – 4 punti

Sparta Praga (CZE) – 4 punti

Sporting Lisbona (POR) – 4 punti

Arsenal (ENG) – 4 punti

