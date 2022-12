A casa suo malgrado per un infortunio occorso proprio prima di imbarcarsi per il Qatar, Joaquin Correa si sta godendo il percorso dell'Argentina al Mondiale da tifoso. Come milioni di connazionali, anche il Tucu ieri sera era davanti alla tv quando Lautaro Martinez ha segnato il rigore decisivo contro l'Olanda che ha qualificato l'Albiceleste alla semifinale. "Che orgoglio, andiamo", ha scritto su Instagram l'attaccante dell'Inter. Corredando il messaggio con l'immagine di Lionel Messi che va a complimentarsi con Dibu Martinez, sdraiato a faccia in giù dopo essere stato travolto dall'emozione del momento.