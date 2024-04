Momenti di grande apprensione al Bluenergy Stadium durante la partita tra Roma e Udinese: al minuto 71, con il punteggio fissato sull'1-1, Evan N'Dicka, difensore della squadra giallorossa, si è accasciato da solo a terra accusando un malore. I compagni di squadra hanno richiamato prontamente lo staff medico che è intervenuto per soccorrere l'ex Eintracht Francoforte, portato fuori dal campo in barella. Al momento di uscire, N'Dicka ha rivolto al suo allenatore Daniele De Rossi il cenno del pollice alto per dire che tutto era ok.

De Rossi, però, ha chiesto e ottenuto dall'arbitro Luca Pairetto la sospensione del match per valutare le condizioni del suo giocatore, con l'arbitro e il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi che hanno dato il loro assenso. De Rossi ha chiaramente detto all'arbitro che se i ragazzi non se la sentono, allora preferisce sospendere la partita. Dopo una valutazione complessiva, Pairetto ha mandato le squadre negli spogliatoi tra gli applausi di tutto lo stadio.

