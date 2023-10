"Vestire questa maglia è un orgoglio, so bene cosa significa indossare la maglia di un Club importante nel mondo del calcio e per questo sono orgoglioso di vestire i colori nerazzurri". Così inizia la sua intervista per il Matchday Programme di Inter-Benfica il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan. Che prosegue con parole importanti anche per i sostenitori nerazzurri: "Prima di diventare professionista ho sempre avuto il sogno di giocare nelle migliori squadre d’Europa, non avrei mai pensato di farlo in tanti Club così forti, sono fortunato, ho raggiunto tanti obiettivi e ogni giorno è stato davvero speciale: questa consapevolezza mi aiuta a dare sempre il massimo. Un altro stimolo importante sono i nostri tifosi che ogni partita sono lì con noi a spingerci, a darci una mano sia nelle vittorie che nelle sconfitte".

A detta di Mkhi, poi, l'Inter era un po' nel suo destino, visto che il suo colore preferito è sempre stato il blu: "Mi è sempre piaciuto il colore blu, non so perché, probabilmente era nel mio destino. Anche la mia prima squadra in Armenia - come l’Inter - aveva i colori nero, blu – insieme al bianco - , anche per quello ho cominciato ad amare il colore blu". Quando deve indicare una leggenda nerazzurra tra le tante, non esita a fare un nome: "Il più grande è Ronaldo il Fenomeno, un giocatore eccezionale, uno che non ho mai incontrato e credo che sarà difficile anche in futuro trovare un giocatore che ha fatto la differenza come lui".

Puoi leggere il Matchday Programme di Inter-Benfica CLICCANDO QUI!

