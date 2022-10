"Partita della svolta? Possiamo dire di sì, ma già col Barcellona avevamo dimostrato che questa era un'altra squadra. Non siamo perfetti, ma stiamo lavorando tanto per vincere sempre. E siamo stati ripagati". Queste le considerazioni di Henrikh Mkhitaryan a DAZN dopo la vittoria sul campo del Sassuolo. "Dopo il pari è stata dura, ma siamo l'Inter e abbiamo dimostrato di non mollare, di voler vincere sempre. Come oggi. Dzeko? Molto felice per lui, siamo compagni per il terzo anno. Felice per i suoi gol e per il mio assist, ma la cosa più improtante sono i tre punti".