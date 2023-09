È Henrikh Mkhitaryan a parlare per primo ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di questa sera contro la Real Sociedad: "Sono d'accordo con quanto detto ieri da Lautaro, faremo il massimo per provare ad arrivare in fondo come l'anno scorso. Continuiamo il percorso iniziato la scorsa stagione, non è ancora finita. Proveremo ad aggiungere tasselli sempre nuovi e vedremo dove arriveremo".

Dopo il derby hai detto che siete tutti dei piccoli mattoncini che create un muro. Oggi ci sono giocatori diversi in formazione, cosa cambia?

"Non cambia niente, cambiano i giocatori ma non il modo di giocare. Oggi anche chi entra per la prima volta farà vedere che è pronto a giocare e fare bene ad aiutare la squadra".

