L'Inter conclude in bellezza la fase campionato di Champions League: battuto per 3-0 il Monaco e si prende il quarto posto in classifica, accedendo agli ottavi di finale dove potrebbe trovare ancora una volta i cugini del Milan, insieme a Juve, Psv o Feyenoord. Dopo Lautaro e Inzaghi, anche Henrikh Mkhitaryan si presenta a Prime per commentare il risultato ottenuto: "C'è la possibilità di beccare Milan o Juve agli ottavi? Sì, ho sentito che c’è questa possibilità. Ma al momento pensiamo al derby di domenica, ci sarà tempo per pensare agli ottavi. Non ci interessa tanto, siamo l’Inter e se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili".

Ingiocabili?

"Sì. Per me sì. Non è così? Io la penso così".

