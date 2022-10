Dopo la sosta subito un big match. La Roma è una squadra tosta. Bisogna dare il massimo? "È una partita importantissima per noi e vogliamo vincerla. Sappiamo che la Roma è una squadra fortissima, l’abbiamo analizzata e preparata bene. Spero che faremo il meglio per vincerla questa partita perché dopo la sconfitta di Udine dobbiamo vincerla per forza per avere più fiducia per lai prossima partita”.

"Non è importante chi gioca perché chi gioca deve farlo per la squadra, ma anche chi non gioca e resta in panchina o chi entra deve fare la differenza. Ma su questo non c’è alcun dubbio: siamo qui per aiutarci tutti insieme, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".

Lo stadio pieno. Grandissima spinta, fattore importante.

"I nostri tifosi sono come un giocatore, anche loro sono parte di questa squadra. Anche loro giocano e vogliamo che anche oggi giochino con noi per vincere insieme".