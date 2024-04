Marcus Thuram festeggia e Rafael Leao... mette like. Non è passato inosservato il 'mi piace' della stella del Milan a uno dei post pubblicati su Instagram dal francese dell'Inter mentre è in giro per le vie di Milano a festeggiare il ventesimo scudetto vinto dai nerazzurri, tra l'altro proprio grazie ad un suo gol nel derby contro i cugini.

"Ricordi per sempre. Milano è nerazzurra, Italia è nerazzurra - si legge nel post di Tikus -. Grazie per tutto, sinceramente il vostro fresco di zona". Sotto, come testimoniato da diversi screen circolati sui social, spicca proprio il like del 10 rossonero, poi rimosso per non generare ulteriori polemiche.

Leão curtiu e depois retirou da foto de Thuram, com uma legenda bastante interessante.



⭐⭐🇮🇹 pic.twitter.com/EMDg4CD6TW — Cavalinho Da Inter De Milão (@CavalinhoMilao) April 29, 2024

