Che trampolino di lancio deve essere il Sassuolo prima di Roma e derby? A precisa domanda di DAZN, Stefano Pioli ha risposto così: "Non dobbiamo pensare all'Europa League, ma a fare bene oggi perché il secondo posto in classifica è importante e non è ancora conquistato viste anche le prossime partite. Il nostro avversario sarà motivato, ma lo dobbiamo essere anche noi".

Lei è diffidato prima del derby, come affronterà la partita?

"Non sapevo di essere diffidato. Se devo stare attento? Vediamo (ride, ndr)".

