Sergio Conceiçao lo ha schierato dal primo minuto incurante della spada di Damocle della diffida che pendeva sulla sua testa. Youssuf Fofana, però, non è riuscito ad uscire con il referto pulito dalla partita contro il Parma: al minuto 43 della sfida con i ducali, il francese ferma una ripartenza degli avversari atterrando Valentin Mihaila e portando l'arbitro Rosario Abisso a estrarre il cartellino giallo che vale come una sentenza: Fofana non ci sarà domenica per il derby contro l'Inter.

Assenza pesante per i rossoneri, col giocatore che non fa nulla per esprimere il proprio rammarico per questa ammonizione che lo costringerà a saltare la sfida sempre molto sentita con i nerazzurri. Per la cronaca, il primo tempo della gara delle 12.30 si è chiuso sull'1-1, col vantaggio gialloblu firmato da Matteo Cancellieri e pari del Milan arrivato con un calcio di rigore segnato da Christian Pulisic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!