Presente alla Padel Cup e intervistato da Sportmediaset, Marco Materazzi ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia di stasera all'Olimpico tra Inter e Fiorentina: "Sono due squadre che giocano bene a calcio, nessuna rinuncia a giocare. Ci sarà una fase di attesa come in tutte le grandi partite, ma oggi tutti pronosticheranno la Fiorentina e così come i viola possono battere l'Inter, l'Inter può battere il Manchester City in Champions. Se devo scegliere una finale da perdere, preferisco quella di stasera.

Per tutte le grandi squadre questo è il momento della raccolta, poi ci sono altri fattori, gli avversari... Mi auguro che stasera sia il preludio a qualcosa di insperato ma che, a livello di qualità, non sarebbe una sorpresa".