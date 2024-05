Dopo aver partecipato in mattinata alla cerimonia di conferimento dell'Ambrogino d'Oro all'Inter da parte del Comune di Milano per lo scudetto della seconda stella, Beppe Marotta si appunta un'altra medaglia sul petto. Questa volta il riconoscimento arriva da Roma ed è personalissimo: la giunta del CONI, infatti, ha deciso di assegnare all'amministratore delegato nerazzurro la 'Stella d’Oro al merito sportivo' per i dieci campionati vinti da dirigente, tra Juve e Inter.

